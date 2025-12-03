Alexandru Rogobete, în vizită la spitalele fără apă potabilă. Ce a descoperit

Alexandru Rogobete a verificat felul în care funcționează cele cinci unități medicale, afectate de criza apei potabile din județul Prahova.

Ministrul Sănătății a înființat ieri o celulă de urgență în cadrul căreia a fost analizată situația spitalelor prahovene rămase fără apă potabilă. Astfel, s-a decis ca pacienții care au nevoie de îngrijiri medicale în aceste unități să fie transferați către spitale din București.

Până la momentul vizitei lui Alexandru Rogobete, nu a fost fost realizat niciun transfer către Capitală.„Nu am transferat niciun pacient în momentul de faţă din judeţ către Bucureşti, pacient care să se fi agravat în aceste cinci unităţi sanitare de care vorbim (…) Eu sper că până luni lucrurile să se rezolve. Trenuie să reducem presiunea de pe sistemul de sănătate din judeţ. dar şi din Bucureşti” a declarat ministrul Sănătății.

Singura unitate medicală care a preluat pacienții de la cele cinci spitale rămase fără apă potabilă este Spitalul Județean de Urgență din Ploiești.

La finalul vizitei, Alexandru Rogobete a declarat că „În momentul de faţă, situaţia, din datele pe care le avem, este şi pare sub control”.