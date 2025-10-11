Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, anunță că va rezolva problema perfuzabilelor din spitale

Într-o declarație publică, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății anunță că va diminuna blocajul livrărilor soluțiilor perfuzabile către spitale, iar unitățile medicale vor fi aprovizionate în mod constant.

„ În urma discuţiilor purtate cu producătorii de soluţii perfuzabile, am ajuns împreună la o soluţie concretă, care elimină riscul de discontinuităţi şi asigură livrările constante de ser fiziologic, glucoză şi alte soluţii esenţiale către spitale. Astăzi am publicat, în transparenţă decizională, Ordinul de ministru care reaşează cadrul administrativ: majorăm marjele de distribuţie pentru soluţiile perfuzabile livrate unităţilor sanitare. Prin această măsură, deblocăm lanţul de distribuţie şi oferim predictibilitate întregului sistem. Spitalele nu vor mai fi expuse riscului de întârzieri sau lipsuri, iar pacienţii vor avea garanţia că tratamentele de care depind sunt disponibile” susține Alexandru Rogobete.

