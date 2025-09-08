Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „ Pachetul 2 pentru Sǎnǎtate nu înseamnă austeritate, ci eficienţă”

Într-o postare pe rețelele de socializare, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit despre Pachetul 2 pentru Sănătate, explicând faptul că din punctul său de vedere nu înseamnă austeritate, ci o reașezare corectă a resurselor din domeniul medical.

„Opoziția a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist și demagogic. Eu aleg să spun adevărul: Pachetul 2 pentru Sǎnǎtate nu înseamnă austeritate, ci eficiență. Nu înseamnă tăieri, ci reașezarea corectă a resurselor. Nu înseamnă pierdere, ci șansa de a construi un sistem care pune pacientul pe primul loc. De ani de zile, pacienții sunt plimbați între cabinete, diagnosticați târziu și lăsați să aștepte.Asta schimbăm. Introducem trasee clare, reguli simple și soluții rapide. Prima investigație se face imediat, celelalte – dacă sunt necesare – sunt acoperite în programele naționale. În loc de haos, punem ordine. În loc de risipă, punem responsabilitate” a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.