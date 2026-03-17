Alexandru Rogobete: Rezidenţiatul rămâne în aceeaşi formă cu metodologia de anul trecut

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Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, precizează că modalitatea de desfășurare a examenului de Rezidențiat rămâne neschimbată.

Totuși oficialul a explicat faptul că există discuții pentru ca universitățile să identifice o formulă modernă, inspirată din modelele altor țări.

„Vă dau un exemplu. În modelul actual se ţine cont doar de cât de mult reuşeşte să memoreze un student la medicină două cărţi. Aceasta este realitatea. Este o metodă care nu a fost schimbată de peste 30 de ani şi care, din păcate, nu ţine cont de manualitate, pentru că există specialităţi chirurgicale, de exemplu, unde manualitatea, unde alte abilităţi sunt absolut necesare şi ele, din păcate, nu sunt testate sub nicio formă. Aceasta este şi cauza pentru care avem un număr atât de mare de rezidenţi care, după primele şase luni sau după primul an, îşi schimbă specialitatea ” a explicat Alexandru Rogobete.

Categorii: Exclusiv
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