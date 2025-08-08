Americanii trăiesc pe „junk food”. Peste jumătate din calorii vin din mâncare ultraprocesată

Un raport nou arată o realitate îngrijorătoare: majoritatea americanilor își iau mai mult de jumătate din caloriile zilnice din alimente ultraprocesate, adică mâncare plină de zahăr, sare și grăsimi nesănătoase. În această categorie intră burgerii, pizza, dulciurile, snacksurile și sucurile cu zahăr.

Copiii mănâncă mai prost decât adulții

Potrivit datelor strânse între august 2021 și august 2023 de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, aproximativ 55% din totalul caloriilor consumate de americani provin din astfel de alimente. La adulți procentul este de 53%, dar la copii ajunge chiar la 62%.

Copiii mici mănâncă ceva mai bine decât adolescenții, dar, per ansamblu, tinerii sunt cei mai mari consumatori de junk food. Și vârsta nu este singurul factor: oamenii cu venituri mici mănâncă mai multe alimente ultraprocesate decât cei cu venituri mari.

„Ne otrăvim singuri”

Secretarul sănătății din SUA, Robert F. Kennedy Jr., avertizează că aceste alimente ar putea fi responsabile pentru creșterea bolilor cronice. „Ne otrăvim singuri și asta se datorează în principal acestor alimente ultraprocesate”, a declarat el la începutul acestui an.

Specialiștii spun că astfel de mâncăruri sunt „extrem de gustoase, bogate în energie, dar sărace în fibre și fără prea multe ingrediente naturale, având în schimb cantități mari de sare, zahăr și grăsimi rele”.

Un obicei care începe să scadă

Deși cifrele sunt mari, raportul arată că, față de acum 10 ani, consumul a scăzut puțin. În 2013-2014, adulții își luau 56% din calorii din astfel de alimente, iar în 2017-2018, copiii ajungeau la aproape 66%.

Anne Williams, expertă în nutriție la CDC, recunoaște că nu știe exact de ce s-a produs această scădere. „Nu putem spune dacă oamenii mănâncă acum mai multe alimente sănătoase sau dacă pur și simplu evită unele produse ultraprocesate”, explică ea.

Ce poți face ca să mănânci mai sănătos

Andrea Deierlein, nutriționist la Universitatea din New York, crede că există o conștientizare tot mai mare a pericolelor. „Oamenii încearcă, cel puțin în unele grupuri, să reducă consumul acestor alimente. Cred că există opțiuni mai puțin procesate pentru multe produse”, spune ea.

Specialista dă și un exemplu concret: „În loc de fulgi de ovăz instant, care au zahăr adăugat, coloranți și conservanți, folosiți ovăz simplu și îndulciți-l cu miere sau sirop de arțar.”

Autoritățile americane recomandă citirea atentă a etichetelor și alegerea mâncărurilor cu ingrediente cât mai naturale, pentru a limita pe cât posibil junk food-ul din dietă.