Amestec de substanțe interzise și medicamente în același drog. Medic: „Am descoperit până la 27 de substanțe într-un cocktail”.

În momentul în care consumatorii de droguri nu mai resimt efectele substanțelor pe care le consumaseră inițial, ei încep să le amestece împreună cu alte substanțe. Așa iau naștere cocktailurile, preparate extrem de periculoase pentru organismul celor care și le administrează.

„Există o medie cam de 5 – 10 substanțe interzise în același cocktail. Dar am descoperit și 27, din păcate” a explicat dr. Ruxandra Manea, medic primar medicină de laborator la Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian” București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Aceste amestecuri conțin droguri, dar și medicamente prescrise mai ales în cazul persoanelor cu afecțiuni psihice.

„Aceste substanțe sunt, pe de o parte, droguri și metabolice ale drogurilor, dar sunt și medicamente. Medicamente neurologie, folosite în uz psihiatric, anestezice, sedative, antipsihotice” mai spune dr. Ruxandra Manea, medic primar medicină de laborator la Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian” București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Cocktailurile de substanțe interzise sunt administrate în momentul în care organismul consumatorilor nu mai este stimulat de drogurile obișnuite pe care și le administrau.

„Părerea mea este că odată ce apare toleranța la aceste droguri, după un consum îndelungat, efectele drogurilor nu mai sunt aceleași și inițial cresc doza. Pe urmă încep să facă combinații de droguri cu medicamente, droguri cu medicamente în concentrații nu terapeutice” mai spune dr. Ruxandra Manea, medic primar medicină de laborator la Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian” București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.