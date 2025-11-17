Anchetă DNA la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău. Managerul, trimis în judecată

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău și reponsabilul de achiziții al unității medicale au fost trimiși în judecată, în urma unei anchete deschisă aici de DNA.

Procurorii susțin faptul că cei doi au cumpărat echipamente și materiale de la firme pe care le agreau, la prețuri supraevaluate. Astfel, s-a creat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei.

„În perioada mai 2022 – ianuarie 2023, inculpatul Pârâianu Mădălin – Nicolae, în calitate de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău şi în baza unei înţelegeri frauduloase anterioare cu inculpatul I.V.R., administrator al S.C. ORION MOB S.R.L şi S.C. RALDIA DISTRIB S.R.L., şi-ar fi îndeplinit în mod necorespunzător atribuţiile de serviciu, încălcând norme din legislaţia primară şi ar fi dispus achiziţionarea, de către spital, de la firme agreate, a unor echipamente (aparat radiologic mobil, paturi, noptiere, vestiare metalice, sistem software şi hardware) la preţuri supraevaluate, producând un prejudiciu de 1.093.730 lei în dauna spitalului” susține DNA.

Cazul se judecă acum la Tribunalul Bacău.