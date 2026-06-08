Duelul legumelor: Mazărea sau fasolea? Cine are mai multe beneficii

Mazărea și fasolea sunt două dintre cele mai consumate legume din România, iar disputa dintre ele pornește de la un aspect esențial: care dintre ele aduce mai multe beneficii pentru sănătate. Deși ambele sunt surse importante de proteine vegetale, fibre și vitamine, diferențele dintre ele pot influența alegerea consumatorilor.

Mazărea se remarcă prin conținutul ridicat de vitamina C, vitamina K și antioxidanți care susțin imunitatea și sănătatea oaselor. Este mai ușor de digerat decât fasolea și are un aport caloric mai redus, fiind preferată în dietele pentru controlul greutății. De asemenea, mazărea furnizează carbohidrați complecși care oferă energie constantă pe parcursul zilei.

Fasolea, în schimb, câștigă detașat la capitolul proteine și fibre. Conține cantități importante de fier, magneziu și potasiu, minerale esențiale pentru inimă, mușchi și sistemul nervos. Datorită conținutului ridicat de fibre, fasolea contribuie la reglarea glicemiei și la menținerea unui tranzit intestinal sănătos. Este considerată una dintre cele mai sățioase legume, fiind recomandată în alimentația persoanelor active sau a celor care vor să-și stabilizeze nivelul de energie.

Specialiștii în nutriție afirmă că alegerea „câștigătoarei” depinde de nevoile fiecăruia. Mazărea este ideală pentru cei care caută o legumă ușoară, bogată în vitamine și rapid de digerat, în timp ce fasolea este preferată pentru aportul mare de proteine și minerale, fiind un aliat puternic în menținerea sănătății cardiovasculare.