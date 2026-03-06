Anchetat pentru că a amenințat cu moartea un medic al Institutului „Marius Nasta”

Polițiștii Secției 18 din București au chemat la audieri un bărbat, după ce ar fi amenințat cu moartea un medic al Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

Oamenii legii au fost sesizați chiar de medicul care a fost amenințat cu moartea de rudele unei paciente care, din nefericire, a murit în timp ce era internată la spital.

Medicul a declarat în plângerea sa faptul că fratele pacientei decedate a sunat-o și a amenințat că va merge la spital să-l omoare.

Cercetările polițiștilor au evidențiat faptul că, într-adevăr, bărbatul avea de gând să meargă la spital. Pentru a preveni orice incident, oamenii legii l-au dus la audieri.