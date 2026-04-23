ANPC, amenzi de 30 mii de lei pentru panourile cu mesaje false anti-cezariană

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Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a aplicat sancțiuni de 30 mii de lei în cazul panourilor cu mesaje anti-cezariană, din București.

Mai mult, ANPC arată că entitățile care au conceput, finanțat și difuzat mesajele de pe panouri nu au oferit instituției informațiile suplimentare solicitate.

„Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), în exercitarea atribuţiilor conferite de cadrul legal incident, a intervenit cu celeritate ca urmare a apariţiei, în spaţiul public din Bucureşti, a unor panouri publicitare susceptibile de a influenţa deciziile consumatorilor. Demersurile instituţiei au vizat verificarea situaţiei de fapt şi identificarea tuturor entităţilor implicate în conceperea, finanţarea şi difuzarea acestor mesaje, în vederea evaluării conformităţii acestora cu exigenţele legale privind protecţia consumatorilor” potrivit ANPC.

Mai mult, instituția arată și faptul că: „eprezentanţii entităţii vizate au fost invitaţi pentru clarificări şi pentru prezentarea documentaţiei relevante, însă nu au dat curs solicitării şi nu au transmis informaţiile necesare”.

Colegiul Medicilor din România a reacționat imediat ce informația cu privire la existența panourilor a fost făcută publică, explicând faptul că afirmațiile de pe panouri nu au fundament științific.

Categorii: Exclusiv
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