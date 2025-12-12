Întrăgita cântăreață Antonia a ajuns la spital, din cauza unei proceduri estetice. Aquafilling este intervenția care i-a dat viața peste cap Antoniei. Din cauza procedurii, vedeta a ajuns pe patul de spital.

Într-o postare pe Instagram, Antonia vorbește despre o procedură estetică, făcută în urmă cu opt ani și care acum i-a afectat sănătatea.

Antonia a ajuns la spital

„Mi-am injectat Aquafilling acum 8 ani în fesiere. Ca să am un fund mai bombat. Am facut infecție abia anul asta! Stupid girl, stupid decisions!” spune Antonia în postarea ei.

Mesaj către fani

Postarea Antoniei se vrea a fi și un mesaj către fanii ei să nu se lase influențați de mirajul social-media. Mai mult, ea a vorbit despre experiența aceasta pentru ca oamenii să învețe din greșelile ei.

„Am trecut printr-o experiență traumatică și periculoasă. Sinceră ar fi putut să aibă un final tragic… Totul a început în iunie, și de atunci au urmat luni pline de încercări și proceduri. Au fost 3 operatii mai exact. Dar și momente care m-au pus față în față cu limitele mele.

Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este. Știu acum că dacă vreau să îmi îmbunătățesc corpul, aleg să o fac pe cale naturală. Cu răbdare și respect, așa cum am fost învățată!

Să nu mai caut scurtături, să nu mai fiu leneșă pentru că uneori, obsesia de a fi „perfectă” (fiecare cu definiția lui) te poate împinge să iei decizii care nu merită prețul sănătății tale!

Ironia este că nici măcar nu am făcut o modificare mare ca să ajung în complicațiile astea… și totuși m-am trezit în mijlocul unui coșmar medical. Orice intervenție oricât de mică ți se pare, oricât de „neimportantă” crezi că e poate deveni un pericol real pentru sănătatea ta.

Trăim într-o lume în care social media poate să te facă să uiți cine ești, să te facă să crezi că nu ești suficient sau că trebuie mai mult….Dar sănătatea chiar este totul! Fără ea… nimic nu mai contează!” a spus vedeta.

Cine e medicul care a salvat-o

Cântăreața i-a mulțumit medicului care a salvat-o.

„Recunoștință profundă domnului doctor @dr.bogdan.marinescu și echipei sale, care au avut grijă de mine cu răbdare și dedicare, și tuturor oamenilor care mi-au fost alături în aceste momente extrem de dificile pt mine

(știți cine sunteți)” a mai scris Atonia.

Din cauza procedurii estetice care s-a infectat, antonia a avut nevoie de 11 zile de spitalizare.

„Sunt atât de fericită că, după 11 zile în spital, astăzi m-am întors în sfârșit acasă și aștept cu liniște să ma vindec și să se încheie anul ăsta, iar anul 2026 va fi despre muzică nouă, și mai multă fericire. Promit!” a mai scris Antonia.