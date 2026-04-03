Anxietatea ne dă stomacul peste cap. Care sunt simptomele VIDEO

Intestinul iritabil este o problemă funcțională care ne poate perturba calitartea vieții. Medicii susțin că o cauză frecventă a acestei tulburări este anxietatea.

Chiar dacă simptomatologia ar putea încadra intestinul iritabil în categoria unei patologii, din fericire este doar o tulburare care nu produce modificări ale intestinelor.

„Sindromul de intestin iritabil este o tulburare funcțională, nu este o tulburare organică care, într-adevăr, poate să afecteze calitatea vieții foarte mult. Intestinele au aspect normal, problema apare în modul în care funcționează” susține dr. Adela Stanciu, medic specialist gastro-enterolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

O cauză semnificativă a apariției problemelor provocate de intestinul iritabil este anxietatea. Atunci când trăim experiența unor temeri, simțim toate trăirile în stomac.

„Mai frecvent este asociat cu emoțiile negative, cu factori psiho-social, cel ai mai frecvent este asociat cu anxietatea” mai spune dr. Adela Stanciu, medic specialist gastro-enterolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.