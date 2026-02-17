Aplicația care te face sănătos. O găsești în meniul televizoarelor LG

Un fenomen periculos se propagă în ultimii ani. Foarte mulți oameni confundă Inteligența Artificială cu medicul, atunci când au o problemă de sănătate. Statisticile sunt îngrijorătoare, iar medicii nu recomandă nimănui să urmeze un tratament sau să ceară un diagnostic, folosind “AI”. Un studiu recent arată faptul că aproape 90% dintre medici sunt convinși că “AI” nu-i poate înlocui și vorbesc despre pericolul la care se expun cei care se tratează folosind sfaturi de pe intenet.

În ciuda recomandărilor pe care le fac medicii, ChatGPT spune că zeci de mii de români pun zilnic întrebări despre probleme de sănătate. Tot ChatGPT spune că, la nivel mondial, peste 200 de milioane de oameni adresează întrebări despre sănătate, într-o săptămână. Este vorba de 5% din întrebările care îi preocupă în general pe cei care se sfătuiesc cu Inteligența Artificială.

Aplicația în care poți avea încredere

Nu-i așa că ți-ai dori o aplicație care să te facă să trăiești sănătos? Sau să-ți vorbească despre problemele tale de sănătate, dar să aibă și o credibilitate mai mare decât AI-ul. Astfel ai găsi rezolvarea, ai primi sfaturi utile, dar ai evita și o vizită la medic și un consult neplăcut.

Această aplicație există. Este aplicația Prima Play și o poți accesa și din meniul televizoarelor LG. Pe Prima Play poți urmări emisiuni Medika TV, postul unde găsești sfaturi corecte de la medici și multe emisiuni care răspund întrebărilor tale. Înveți să trăiești sănătos de la profesioniști a căror recomandări nu trebuie să le pui sub semnul întrebării.

Conținutul a 14 posturi tv, în direct și înregistrat



Ai acces non-stop la transmisiunile live ale acestor posturi, dar poți să și alegi când să urmărești fazele cele mai importante ale unui meci de fotbal sau emisiunea ta preferată. Pe Prima Play găsești și emisiuni înregistrate sau rezumatele meciurilor care te interesează, din Superliga României. În plus, ai acces la mai multe filme și seriale care așteaptă să le dai play. Aplicația Prima Play este deja disponibilă în magazinul oficial LG Content Store și poate fi instalată direct pe televizoarele compatibile. Este aplicația prin care poți avea acces la conținutul posturilor tv deținute de grupul Clever Media și nu numai. Ai nevoie doar de o conexiune la internet pentru a alege ce vrei să vizionezi din programele oferite de Prima TV, Prima News, Prima World and Travel, Prima Comedy, Prima History, Cinemaraton, Agro TV, Nostalgia TV, Medika TV, alături de 5 canalele sportive Prima Sport.Ai acces non-stop la transmisiunile live ale acestor posturi, dar poți să și alegi când să urmărești fazele cele mai importante ale unui meci de fotbal sau emisiunea ta preferată. Pe Prima Play găsești și emisiuni înregistrate sau rezumatele meciurilor care te interesează, din Superliga României. În plus, ai acces la mai multe filme și seriale care așteaptă să le dai play. Intri gratuit în aplicația Prima Play. Poți alege 3 tipuri de conținut