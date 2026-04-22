Apneea în somn reprezintă o problemă gravă de sănătate, ale cărei consecințe ne pot pune viața în pericol.

Medicii atrag atenția că, din cauza, apneei în somn, întreg organismul suferă.

Apnea în somn, consecințe pentru organism

Cea mai gravă problemă o reprezintă incapacitatea corpului de a oxigena organele. Mai mult, o persoană cu apnee, chiar dacă doarme 8 ore, pentru că are somnul fragmentat, va avea senzația că a dormit doar o oră,

„Aceste pauze respiratorii în somn duc la un somn fragmentat. Cu foarte dese desaturări. Ceea ce înseamnă că și creierul și restul organismului suferă. De aceea, pacientul cu apnee în somn are oboseala matinală. El are starea asta de permanentă oboseală. A dormit 8 ore, dar are senzația că a dormit doar una„ susține prof. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL, șeful Clinicii ORL a Spitalului „Sfânta Maria” București, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Adormitul imprevizibil

Persoanele cu apnee în somn au tendința de a adormi brusc, uneori chiar și atunci când sunt la volan.

„Într-adevăr are momente în care picotește, adoarme. Așa sunt de multe ori acești pacienți. Dacă-i lași două minute, sigur adorm. Se poate întâmpla și la volan și știți că legislația europeană în ceea ce privește obținerea permisului de conducere, la pacientul cu apnee în somn, s-a înăsprit foarte tare. Nu mai poți primi permis sau prelungi dacă ai apnee în somn și nu dovedești că o tratezi” mai spune prof. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL, șeful Clinicii ORL a Spitalului „Sfânta Maria” București, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.