Asistent medical, lider al unei grupări de proxeneți din județul Mehedinți

Procurorii și polițiștii au descins la mai multe adrese din județele Timiș și Mehedinți, în cadrul unei anchete ce vizează destructurarea unei rețele de proxenetism. Oamenii legii au descoperit că rețeaua infracțională era coordonată de un asistent medical, angajat al Spitalului Județean din Drobeta-Turnu Severin.

Rețeaua infracțională era alcătuită din cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 38 de ani. Oamenii legii spun că membrii grupării exploatau în scopuri sexuale două tinere în vârstă de 20 și, respectiv 22 de ani.

Coordonatorul rețelei de proxeneți era însă un asistent medical al secției Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean din Drobeta-Turnu Severin, după cum arată Radio România Actualități.

În urma perchezițiilor desfășurate în județele Mehedinți și Timiș au fost descoperite sume de bani, inclusiv la locuința asistentului medical.

Asistent medical, lider al unei rețele de interlopi

„Din cercetări, a reieșit că de la începutul anului până în prezent, cinci bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 38 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, ar fi exploatat două femei în județele Mehedinți și Timiș. Le-ar fi înlesnit practicarea prostituției cu diferite persoane. Din această activitate ar fi beneficiat de sume de bani. În urma perchezițiilor, au fost identificate și ridicate sume de bani, telefoane mobile. De asemenea , au fost ridicate mijloace materiale de probă necesare soluționării cauzei. Polițiștii au descoperit materiale pirotehnice și o armă neletală”, spune Gabriela Ciocioană, purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinți.

Cercetările continuă

Oamenii legii au făcut demersurile judiciare necesare pentru a impune măsuri preventive pe numele persoanelor vizate de acuzații. Datele arată că în această anchetă au fost efectuate 12 percheziții domiciliare, pe raza județelor Mehedinți și Timiș.

Cazul a creat numeroase controverse la nivel local, având în vedere calitatea profesională a persoanei care este considerată de anchetatori drept principalul lider al rețelei infracționale. Cercetările în acest caz sunt în curs pentru a se stabili întreaga situație de fapt