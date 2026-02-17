ASSMB: Workshop de prim ajutor pentru nou-născuți și sugari

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Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București organizează o sesiune de instruire pentru părinți, în special pentru cei viitori sau proaspeți.

Proiectul face parte din campania „Vreau să salvez! Primul ajutor face diferența!”, iar scopul său este de a-i învăța pe părinți să acorde primul ajutor în cazul nou-născuților și sugarilor. Workshop-ul se va desfășura pe data de 26 februarie.

Cursurile vor fi susținut de medicul Alin Popa, directorul Direcției de Medicină Școlară a ASSMB. Totodată, dr. Alin Popa este și medic de medicină de urgență.

Participanții vor învăța cum să recunoască situațiile de urgență la nou-născuți și sugari, precum și aplicarea corectă a tehnicilor de prim ajutor.

Categorii: Exclusiv
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