Avertisment OMM: Creșteri alarmante a concentrației de CO2, în 2024

Organizația Meteorologică Mondială face apel la identificarea unor soluții prin care să se diminueze cantitatea CO2 din atmosferă. Anul trecut, concentrațiile de dioxid de carbon au înregistrat cea mai mare valoare de până acum. Prima dată aceste valori au fost măsurate în anul 1957.

În documentele sale anuale, Organizația Meteorologică Mondială arată că emisiile de dioxid de carbon (CO2) rezultate din activitățile umane, dar și incendiile de vegetație sunt principalii factori care au provocat creșterea cantității de CO2 în atmosferă.

Totodată, 2024 a fost unul dintre cei mai călduroși ani, depășindu-l în ceea ce privește valorile temperaturilor pe 2023.

„Căldura pe care dioxidul de carbon o reține alături de alte gaze cu efect de seră generează o amplificare a condițiilor climatice, intensificându-se astfel fenomenele meteorologice extreme. Este necesar să reducem emisiile atât pentru climă, cât și pentru siguranța noastră” arată Ko Barrett, secretar general adjunct al Organizației Meteorologice Mondiale.

OMM mai arată că și alte gaze cu efect de seră, precum metanul sau protoxidul de azot au atins valori semnificativ ridicate în anul 2024.