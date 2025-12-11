Avertismentul Comisiei Europene: România, ce mai scăzută speranță de viață din UE

Încă un medic a murit la serviciu
România este țara europeană cu cea mai scăzută speranță de viață. Comisia Europeană arată într-un raport oficial faptul că 6% dintre decesele din țara noastră ar putea fi cauzate de poluare.

Mai mult, România cheltuie cel mai puțin pentru sănătate pe cap de locuitori. De asemenea, ratele de vaccinare în rândul copiilor sunt foarte scăzute.

În ultimul an, 67% din cazurile de rujeolă din România sunt descoperite în țara noastră.Potrivit documentului, alimentaţia deficitară, fumatul, consumul de alcool şi inactivitatea fizică au contribuit la aproape 30% dintre toate decesele în 2021, iar alte 6% pot fi atribuite poluării aerului.

Raportul consemnează ” îngrijorări deosebite cu privire la oferta actuală şi viitoare de medici de familie”.

Eforturile de sănătate publică şi prevenţie primară sunt încă limitate, numai 1% din cheltuielile totale pentru sănătate fiind alocate prevenţiei în 2023.

Noua iniţiativă de îngrijire primară, „Riskogramme”, lansată în 2024, vizează depistarea timpurie a bolilor cronice şi a factorilor de risc comportamentali la adulţii peste 40 de ani.

