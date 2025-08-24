Avertismentul OMS: Boală gravă din secolul XIX provoacă mii de morți pe glob

Cresc alarmant numărul cazurilor de holeră, iar Organizația Mondială a Sănătății a tras deja un semnal de alarmă în acest sens. OMS arată că peste 4000 de oameni au murit deja din cauza bolii, în 31 de țări.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, doar în 2025 au fost raportate peste 300 mii de cazuri de holeră. Oficialii OMS susțin însă că numărul real al îmbolnăvirilor este mult mai mare. „Cifrele nu fac altceva decât să ne arate un eșec colectiv. Holera poate fi prevenită și tratată ușor, dar, iată, continuă să facă victime!” susține un reprezentat al OMS.

Țările cu cea mai mare răspândire a bolii sunt Sudan, Ciad, Republica Democratică Congo, Sudanul de Sud și Yemen, toate fiind state unde există războaie și instabilitate politică. Dintre aceste state cele mai multe cazuri sunt în Sudan, stat unde au fost confirmate peste 45 mii de cazuri în ultimii 2 ani și peste 1000 de decese. În această țară, rata mortalității este 2,2%.

Boală din trecut, dar cu viitor periculos

Holera este specifică secolului XIX, perioadă în care a fost și descoperită. Ea este cauzată de bacteria Vibrio cholerae, transmisă prin apă și alimente contaminate. Boala provoacă diaree severă, care duce rapid la deshidratare și moarte, dacă nu este tratată. Această bacterie se răspândește cu ușurință, mai ales în zonele cu igienă precară.

În secolul XIX a fost o boală de temut, provocând pandemii în Europa, America de Nord și Asia. Astăzi este prezentă din cauza conflictelor militare, a sărăciei și a lipsei infrastructurii sanitare moderne.