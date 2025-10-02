Aviz ilegal pentru secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria” Iași. Ministrul Sănătății trimite documente la Parchetul General

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a făcut publice concluziile controalelor făcute de reprezentanții Inspecției Sanitare de Stat și ai Corpului de Control la Spitalul „Sfânta Maria” Iași. 7 copii internați pe secția ATI a unității medicale au murit după ce s-au infectat cu o bacterie din spital. Conform ministrului, au fost descoperite nereguli grave de către echipele trimise să efectueze verificările.

”În anul 2024, în cadrul acestui spital a mai existat un raport de control care a lăsat o serie de măsuri pentru revizuirea protocoalelor destinate controlului infecţiilor nosocomiale (…) şi elaborarea unor proceduri specifice pentru screeningul pacienţilor admişi în ATI. La mai bine de un an distanţă, niciuna din măsurile lăsate de Corpul de control în anul 2024 nu a fost îndeplinită” a subliniat Alexandru Rogobete.

Totodată, ministrul Sănătății a afirmat faptul că avizul de funcționare pentru secția ATI a unității medicale a fost acordat ilegal.

„Secţia ATI, spitalul au primit aviz în anul 2025 în urma unei evaluări făcute de DSP Iaşi. Avizul de funcţionare pentru această unitate a fost emis ilegal pentru că nu există în Terapie intensivă chiuvete cu apă caldă, cu apă rece, conform prevederilor legale, pentru spălarea mâinilor personalului medical. De ce nimeni nu s-a sesizat până în momentul acestui control, Parchetul va aduce aceste răspunsuri pentru că, vă anunţ, raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat vor fi transmise Parchetului General pentru verificări suplimentare care exced Ministerului Sănătăţii” a mai spus ministrul Sănătății.