Bacterie periculoasă, descoperită în apa potabilă din Spitalul de Pediatrie Ploiești

Cel mai mare spital de copii din Prahova, Spital de Pediatri Ploiești, are din nou probleme cu apa potabilă. Analizele de rutină au relevat prezența unei bacterii periculoase în probele prelevate.

Conducerea unității medicale a dat dispoziție ca apa de la robinet să fie testată mai des. Așa a fost descoperită bacteria periculoasă.

În 2025, spitalul a mai avut probleme similare, din cauza vechimii instalațiilor de distribuție a apei din spital.

Bacterie periculoasă: Pseudomonas Aeruginosa

„Am decis să verificăm apa trimestrial, nu semestrial. Am avut probleme și anul trecut. Am verificat săptămâna trecută. Un punct de prelevare, proba a fost neconformă. Este o chiuvetă folosită mai rar” susține medicul Anca Miu, managerul unității medicale.

Pseudomonas aeruginosa este considerată o bacterie extrem de periculoasă deoarece poate provoca infecții severe, adesea letale, în special la persoanele imunocompromise, fiind rezistentă la numeroase antibiotice și capabilă să colonizeze medii umede din spitale, unde determină pneumonii, infecții urinare, septicemii și infecții ale rănilor, iar dificultatea tratamentului crește riscul de complicații grave și mortalitate ridicată.

Măsuri luate din cauza unei bacterii periculoase

Unitatea medicală a luat imediat măsuri pentru a limita un eventual pericol.

„Am luat măsurile necesare. S-a oprit consumul de în spital. Apa o achiziționăm acum. Am luat de la Apa Nova un rezervor cu apă care este împrospătată la două zile şi care este flosită la spălatul vaselor, al biberoanelor, pentru mâini„ a mai spus Anca Miu.

La rândul său, DSP Prahova a prelevat probe. Rezultatele lor vor fi date publicității miercuri.