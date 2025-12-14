Anul 2025 este pe sfârșite. Fiecare dintre noi se gândește la felul în care a trecut acest an. Bilanțul emoțional 2025 trebuie să fie unul sincer și fără presiune, spun psihologii.

Fiecare dintre noi are nevoie de o evaluare a activității pe care o desfășoară. Chiar și din punct de vedere emoțional avem nevoie de un astfel de bilanț.

Bilanț emoțional 2025

Ideea unui bilnaț emoțional se naște în momentul în care vedem foarte mulți oameni din jurul nostru concentrați pe această idee.

„Este o temă importantă mai ales că suntem în acest context în care îi auzim pe ceilalți că vorbesc despre bilanțul de final de an. Ne gândim că mai trece încă un an și simțim așa ca o strângere de inimă că ne gândim ce-am făcut în sensul asta” spune Anca Matei, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Cum trebuie făcut acest bilanț

În primul rând, pentru succesul bilanțului emoțional avem nevoie de sinceritate. Reflecția emoțiilor trebuie să fie onestă. De asemenea, trebuie să învățăm din greșelile pe care le-am făcut. Să le analizăm, să le acceptăm și să le înțelegem. Doar așa putem progresa și putem fi mai buni.

„Trebuie să ne focusăm pe ideea de a face acest bilanț într-o manieră în care ne ajutăm pe noi și nu doar că ne judecăm pe noi pentru toate lucrurile pe care nu le-am realizat din tot ce ne-am propus” spune Anca Matei, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.