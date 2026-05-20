Biserica Ortodoxă Română și INBI „Matei Balș”, protocol de colaborare pentru sprijinirea pacienților

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Biserica Ortodoxă Română și Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” au semnat un protocol de colaborare menit să asigure sprijinirea pacienților și dezvoltarea intervențiilor medicale.

„În scopul continuării și diversificării expertizei noastre, dorim să extindem intervențiile spre comunitate, dezvoltând un act medical legat profund de sprijinirea laturii spirituale și morale a tuturor celor cu care interacționam zi de zi.
În acest sens, am înaintat Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, o propunere de parteneriat în cadrul căruia, BOR să ni se alăture în acest demers.
Considerăm acest parteneriat ca extrem de valoros pentru îmbunătățirea nivelului de informare și educare a populației, precum și în procesul de comunicare cu pacienții nostri.
Am susținut această afirmație, ca fiind motivată de impactul bine cunoscut pe care Biserica Ortodoxă Română îl are în comunitate” au precizat reprezentanții INBI „Matei Balș”, într-un comunicat de presă.

Categorii: Exclusiv
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