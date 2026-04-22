Bolile hematologice, diagnosticate prea târziu. Mielomul multiplu, una dintre ele VIDEO

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Pentru că ajungem foarte greu la medic, bolile pe care le avem sunt diagnosticate prea târziu. Așa se întâmplă și cu cele hematologice. Una dintre bolile pe care medicii le descoperă mai greu este mielomul multiplu.

„Mielomul multiplu este o boală foarte importantă pentru noi ca hematologi, este a doua boală ca frecvență după limfoame. Reprezintă o proliferare malignă, un cancer al măduvei hematogene, în care proliferează plasmocitele. Este vorba despre celule care în mod fiziologic au rolul de a produce anticorpi. Rezultatul va fi că aceste plasmocite vor distruge oasele și al doilea latură ar fi prezența în sânge a unei proteine monoclonale. Asta definește pe scurt mielomul multiplu” explică prof. univ. dr. Daniel Coriu, medic primar hematolog, Doctor în Științe Medicale, șeful Clinicii de Hematologie – Institutul Clinic Fundeni, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

În privința cauzelor, medicii susțin că nu a fost stabilită o cauză a declanșării boli. Cel mai probabil poate fi influențată genetic.

„Nu există o cauză anume. Dar poate fi vorba și despre o predispoziție genetică” mai spune prof. univ. dr. Daniel Coriu, medic primar hematolog, Doctor în Științe Medicale, șeful Clinicii de Hematologie – Institutul Clinic Fundeni, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

 

 

Categorii: Știri, Video
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