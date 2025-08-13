Brânzeturi retrase din supermarketurile din Franța din cauza listeriozei

Mai multe tipuri de brânzeturi au fost retrase de pe rafturile marilor magazine din Franța din cauza listeriozei. Boala afectează aproximativ 400 de persoane în Franța, în fiecare an, iar 65 își pierd viața, potrivit Le Figaro.

Potrivit unui comunicat dat publicității de Agenția Națională de Sănătate Publică a Franței, au fost diagnosticate 21 de cazuri de listerioză, două persoane și-au pierdut viața. Listerioza este produsă de bacterie Listeria monocytongenes, iar în Franța ocupă locul al doilea ca mortalitate, după salmoneloză, în rândul infecțiilor alimentare, potrivit Institutului Pasteur.

Boala este periculoasă pentru femeile însărcinate chiar dacă poate trece neobservată, manifestându-se prin contracții sau simptome asemănătoare gripei, infecția pune în pericol viața fătului, putând provoca avort spontan sau naștere prematură.

La adulți, boala se manifestă prin febră, dureri musculare și tulburări digestive. Majoritatea persoanelor diagnosticate prezintă o infecție a sângelui numită septicemie. În cazurile grave, pot fi afectate meningele și creierul. Simptomele apar între câteva zile și două luni după contaminare.

Pentru a preveni boala, Institutul Pasteur recomandă consumatorilor să spele foarte bine brânza pe care o cumpără de la supermarketuri.