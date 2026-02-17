Campanie de informare privind consecințele tulburărilor metabolice asupra sănătății ficatului

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice a lansat o campania e informare cu privire la modul în care tulburările metabolice influențează apariția unor probleme la nivelul ficatului și la nivelul inimii.

Principalele probleme sunt legate de apariția steatozei hepatice sau a „ficatului gras” așa cum este denumită această condiție medicală.

„Încercăm să ajungem în cât mai multe locuri. Vom avea multe filmulețe, multe acțiuni în mediul online, o să încercăm să postăm sfaturi utile’, a precizat Marinela Debu, președinta Asociației, potrivit Agerpres.

Această campanie se va desfășura până la finalul anului și va fi susținută de mai multe organizații, precum Asociația Română pentru Studiul Ficatului sau sau Societatea Națională de Medicină de Familie.

La conferința de lansare a fost prezen și Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. „Eu nu pot să nu fiu alături de organizațiile și de asociațiile de pacienți, care, la rândul lor, îmi sunt alături, pentru că acest lucru trebuie spus ferm și public, ca oamenii să înțeleagă că o politică sau că politica publică a sistemului de sănătate nu se poate face de un singur om, cu biroul închis” a spus acesta.