Cancerul renal, o boală care se moștenește genetic

Deși este o afecțiune care apare, de cele mai multe ori sporadic, cancerul renal se moștenește genetic. Medicii susțin faptul că aproximativ 10% dintre pacienți diagnosticați cu această boală o moștenesc genetic. Factorul genetic joacă un rol semnificativ în transmiterea acestei afecțiuni urmașilor. Medicina genetică a creat însă o serie de teste genetice prin care genele care conțin informația în legătură cu acest tip de cancer pot fi depistate. Depistat la timp, cancerul renal poate fi prevenit astfel încât calitatea vieții pacienților să nu fie pusă în pericol.

O boală care se moștenește genetic

În practica medicală, cancerele renale apar sporadic, în lipsa unor factori ereditar. Totuși, medicii susțin faptul că un număr semnificativ de pacienți sunt diagnosticați cu cancer renal, pentru că este o boală care se moștenește genetic. Statisticile spun că 10% din pacienții care au cancer renal, l-au moștenit genetic.

„Consultul genetic este important in cazul pacientilor cu istoric personal ori familial de cancer renal. Mai mult, daca pacientul a fost diagnosticat la o varsta tanara, sub 46 de ani, cu o forma boala oncologica renala ori daca in familia pacientul au exista diverse alte tipuri de cancere, cum ar fi cele digestive, inclusiv de pancreas, sau tumori de sistem nervos central ori periferic, este recomandata vizita la medicul genetician.” susține prof. dr. Adrian Pavel Trifa, medic primar genetică medicală în cadrul Spitalului Victor Babeș Timișoara.

Speranță la viață pentru pacienții predispuși la cancer renal

Depistarea predispoziției la cancer renal în cazul unui pacient care moștenește genetic boala poate ajuta la abordarea terapeutică și la supravegherea, în timp, a respectivului bolnav. De asemenea, îi poate ajuta pe specialiștii din domeniul medical să realizeze metode de prevenție personalizată. Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara are un cabinet de Genetică Medicală prin care poate realiza teste genetice.