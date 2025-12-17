Caravana de Sănătate a Crucii Roșii Române, sprijin pentru persoanele cu dizabilități

Persoanele cu dizabilități au beneficiat de îngrijiri medicale prin intermediul Caravanei de Sănătate a Crucii Roșii Române.

Luni și marți, echipa de specialiști și voluntari ai Filialei de Cruce Roșie Ilfov a desfășurat activități în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Green Ambient” din Chitila, sprijinind 28 de beneficiari.

„Suntem cu adevărat impresionați de atitudinea dumneavoastră de lucru și sprijinul acordat. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru efortul remarcabil depus”, a declarat Cristina Nica, managerul centrului.

Echipa Caravanei de Sănătate a asigurat:

analize rapide de sânge, cu rezultate disponibile în 15 minute;

investigații cardiologice, inclusiv EKG;

ecografii abdominale pentru controale amănunțite;

măsurarea parametrilor vitali: tensiune arterială, puls și saturație oxigen.

După Chitila, Caravana se va deplasa la Dridu, județul Ialomița, unde, în perioada 17-18 decembrie