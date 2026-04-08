Consumul de carne roșie, dar și de alcool ne pot pune în pericol sănătatea. Medicii atrag atenția că sunt alimentele care pot declanșa apariția cancerului colorectal.

„În primul rând alimentația este un factor important de risc pentru cancerul colorectal. Carnea roșie sau alimentele foarte procesate pot provoca boala. Consumul de alcool este unul dintre factorii de risc” spune dr. Marina Leontescu, medic specialist radioterapie, nutriționist și dietetician Clinica Amethyst Otopeni, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Cu ce putem înlocui carnea roșie

Carnea roșie este consumată pentru proteinele pe care le conține. Medicii susțin însă că există și alte tipuri de carne, considerate mai sănătoase, care ne pot oferi proteine. De asemenea, și lactatele sunt recomandate de către medici datorită conținutului de proteine de calitate.

„Sunt recomandate și alte proteine în afara celor din carnea roșie. Proteinele din carne de pui, cele din pește sau din lactate” mai spune dr. Marina Leontescu, medic specialist radioterapie, nutriționist și dietetician Clinica Amethyst Otopeni, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Fără alcool

Consumul de alcool este, de asemenea, un factor de risc pentru apariția cancerului colorectal.

„Ghidurile recomandă să nu consumăm deloc alcool. Nu neapărat pentru prevenția cancerului colorectal, pentru că acesta este asociat și cu alte tipuri de cancer, însă se permite un pahar de vin pe zi. Maxim unul pe săptămână, pentru un risc cât mai mic” mai spune dr. Marina Leontescu, medic specialist radioterapie, nutriționist și dietetician Clinica Amethyst Otopeni, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.