Casa Națională de Asigurări de Sănătate scoate la concurs posturile de directori generali

Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează concursuri pentru ocuparea funcțiilor de directori generali în cadrul Caselor de Asigurări județene.

„Sistemul de asigurări sociale de sănătate continuă procesul de eficientizare resurselor umane şi consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 43 de case de asigurări de sănătate. Continuăm creşterea transparenţei acestei instituţii, pentru că un sistem de sănătate modern se bazează pe încredere între toţi actorii implicaţi: pacient, medic şi instituţii. După echilibrarea balanţei dintre venituri şi cheltuieli, dintre numărul celor care contribuie şi al celor care beneficiază de servicii medicale, este nevoie de stabilitate şi de implicarea totală a managerilor de sistem de la nivelul caselor de asigurări de sănătate”, potrivit unui comunicat de presă al CNAS.

Concursul se organizează în perioada 18 – 23 iunie. Pe 18 iunie se desfășoară proba scrisă, iar pe 23 iunie proba interviului.

„Va fi un concurs corect, fără ingerinţe politice sau de altă natură. Sistemul de asigurări de sănătate are nevoie de directori competenţi, care pot fi evaluaţi obiectiv, pe criterii de performanţă – singurele criterii după care vor răspunde în faţa CNAS pe durata mandatelor lor”, potrivit CNAS.