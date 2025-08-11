Cât de conectați mai suntem cu natura? Cifrele sunt alarmant de mici

Potrivit unui studiu recent, conexiunea oamenilor cu natura a scăzut cu 60% în ultimii 200 de ani, potrivit studiului „Relația om-natură între 1800-2020 și mai departe”, realizat de Miles Richardson, profesor specializat în analiza conexiunii cu natura, în cadrul Universității din Derby.

Autorul acestui studiu arată faptul că țari precum Statele Unite ale Americii sau Marea Britanie au o conectare cu natura cu 50% mai mică decât oamenii idin alte state ale lumii. De exemplu, un locuitor din Sheffield, Marea Britanie, petrece, în medie, sub 5 minute în natură pe zi.

Practic, studiul ne arată faptul că ne îndepărtăm de natură mai rapid ca niciodată. Principalii factori sunt urbaizarea excesivă sau lipsa unor inițiative din partea părinților de a-I pune pe copii în contact cu mediul înconjurător. Iar asta, în timp, va duce la o „extinție a relației om-natură”, consideră autorul studiului.

Mai mult decât atât, autorul cercetării susține faptul că o schimbare se observă chiar și în cărțile pe care le citim astăzi. Cuvinte precum „râu”, „mușchi” sau „înflorire” sunt utilizate tot mai rar. Cu toate acestea, cerctătorul consideră că literatura pare mai îndreptată către aorpierea omului de natură. „În ultima perioadă, se poate observa o creștere a interesului față de conștientizarea ecologică și de interesul literar dedicat naturii” susține prof. Miles Richardson în studiul său.

O măsură ar fi amenajarea de spații verzi în care copiii să petreacă mai mult timp în mijlocul naturii. Cu toate acestea, declinul relației om-natură va atinge cote maxime în anul 2050.