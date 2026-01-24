Cât durează o ședință de kinetoterapie aplicată copiilor VIDEO

Ședințele de kinetoterapie pot fi aplicate și în cazul copiilor. Timpul petrecut însă în cabinetul specialiștilor de către cei mici variază în funcție de problemele pe care le au.

„Timpul petrecut la o ședință de kinetoterapie depinde foarte mult de vârstă. La copii până în 5, 6 ani mai mult de jumătate de oră este cam greu, pentru că își pierd răbdarea” spune Florin Lixandru, kinetoterapeut, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, contează și motivele care-i aduc pe copii sau adolescenți la kinetoterapeut. În cazul în care este vorba despre o intervenție chirurgicală în urma unei rupturi de ligamente, timpul petrecut la ședința de kinetoterapie va fi mai scurt.

„Contează și situația copilului. Dacă vorbim despre copii care au suferit intervenții chirurgicale, nu vom lucra 30 de minute. Cel mult 10 minute pentru a fi mobilizați și să pentru a accesa musculatura” mai spune Florin Lixandru, kinetoterapeut, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.