Câte vieți ia fumatul, în fiecare an? Statistica specialiștilor

Anual, în România, își pierd viața 250.000 de oameni. Medicii atrag atenția că 30.000 dintre ei au ca factor de risc pentru pierdea vieții fumatul.

„Din aproximativ 250.000 de oameni care mor, 30.000 de decese se consideră că sunt ca atribuibile, în România, fumatului. Care sunt principalele efecte prin care mor oamenii? Nu numai de cancere şi cancere bronho-pulmonare, ci primul este efectul cardio-vascular. Şi vedem infarctele, insuficienţa cardiacă, accidentele vasculare cerebrale, deci impactul fumatului pe sistemul cardio-vascular, unde face vasoconstricţie, scade vascularizaţia periferică şi vascularizaţia vaselor importante de la inimă şi creier, şi atunci oamenii mor prin AVC şi infarct, şi apoi prin cancer pulmonar, şi cancer de zona capului pe unde trece fumul cei 4.000 de produşi pe care îi introducem în organism când fumăm” susține dr. Alexandra Cucu, medic primar sănătate publică şi management la Institutul Naţional de Sănătate Publică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

 

