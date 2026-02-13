Câți oameni suferă de parodontoză. Medicul stomatolog Lorelei Nassar: Cam 8 din 10 pacienți care ajung la mine au această problemă

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Parodontoza este o afecțiune pe care medicii stomatologi o diagnostichează tot mai des în timpul controalelor. Pentru că nu doare, cel puțin în fazele incipiente, boala trece neobservată, iar oamenii ajung la medic abia în momentul în care este prea târziu ca dantura să mai fie salvată.

„Pot să spun că atunci când e vorba despre pacienți adulți, poate 8 din 10 au o boală parondontală nediagnosticată, în experiența mea clinică. Oamenii nu știu de existența acestei boli și sunt primul factor care îl alertează pe această temă” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog specialist în chirurgie oro-maxilo-facială și implantolog – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

Ce este parodontoza?

Parodontoza sau boala parodontală reprezintă afectarea țesuturilor care conferă sprijin rădăcinii dinților și-i ajută să se fixeze în alveolele dentare.

„Parodontoza este realmente boala țesuturilor care sprijină rădăcina dentară de osul maxilar. Iar în cursul afectării putem vorbi de multe simptome. Este afectată gingia, osul maxilar sau mandibular, este afectată susținerea dintelui în alveolă” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog specialist în chirurgie oro-maxilo-facială și implantolog – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

Categorii: Știri, Video
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