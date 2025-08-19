Cazuri de legioneloză la New York. 14 sunt internate la spital

Serviciile de sănătate din New York sunt în alertă după ce 5 persoane au murit și alte 14 au fost spitalizate, fiind diagnosticate cu legioneloză. Se pare că sursa îmbolnăvirilor ar fi sistemele de climatizare.

Focarul a apărut în cartierul Harlem din New York unde au fost confirmate 108 cazuri de  legioneloză, de către Departamentul de Sănătate al orașului New York. Oficialii autorităților sanitare susțin că tuburile mai multor sisteme de climatizare au fost testate pozitiv pentru această bacterie.

Legioneloza este o boală gravă provocată de bacteria Legionella, cu o rată de mortalitate de 9%. Boala nu se transmite de la om la om, dar contaminarea se face prin apă sau pe cale respiratorie, prin micropicături în suspensie în aer.

Numele bolii provine de la primele cazuri declarat în anul 1976 într-un hotel din Philadelphia, unde asociația veteranilor din American Legion ținea o conferință.

