Cazurile de sifilis au explodat în Germania

În 2024, Germania s-a confruntat cu o explozie a cazurilor de sifilis. Autoritățile sanitare din acest stat au raportat peste 9500 de infecții anul trecut.

Datele Autorității de Sănătate Publică din Germania arată că numărul cazurilor de sifilis a crescur cu 3,9% în 2024, prin comparație cu 2023.

Raportată pe regiuni, situația epidemiologică arată că Berlinul a înregistrat cea mai mare incidență, cu 35,7 cazuri la 100.000 de locuitori, urmat de Hamburg (30,3) și Bremen (14). În toate cazurile, incidența a depășit media națională de 11,2 cazuri la 100.000 de locuitori. Din numărul total de îmbolnăviri, femeile au reprezentat 7,6%.

Sifilisul este provocat de o bacterie și se transmite pe cale sexuală, prin sânge sau de la mamă la făt. Boala progresează în trei etape și începe cu apariția în zona în care bacteria a pătruns în organism a unei răni denumită șancru sifilitic. În etapele următoare simptomatologia se complică, generând leziuni ale sistemului nervos și ale vaselor de sânge.

Boala se tratează prin administrarea de antibiotice, dar riscul de reinfectare este posibil. De aceea, este necesară utilizarea unor măsuri de protecție în timpul raporturilor sexuale, precum prezervativul.