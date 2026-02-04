Ce este Boala Parkinson și cum se manifestă VIDEO

Boala Parkinson este una dintre afecțiunile ce au legătură cu procesul de îmbătrânire a organismului. Ea poate produce foarte multe modificări la nivelul corpului și, din păcate, nu poate fi tratată.

„Boala Parkinson este o boală neurodegenerativă, caracterizată prin pierderea neuronilor care conțin dompamină, un neurotransmițător esențial pentru mișcare, motivație, somn, atenție sau funcție cognitivă” spune dr. Bianca Nițu, medic primar neurolog, specializată în Boala Parkinson și tulburări de mișcare, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Din păcate, această boală nu are tratament. Medicația prescrisă nu poate vindeca boala, ci doar poate ameliora simptomele pe care le provoacă. Mai mult, medicamentele încetinesc evoluția afecțiunii.

„Este o boală progresivă, chiar și cu tratament ea tot progresează. Tratamentul însă ajută la controlul simptomelor. Ea nu se caracterizează doar prin tremur, provoacă și rigiditate, tulburări de mișcare” a explicat dr. Bianca Nițu, medic primar neurolog, specializată în Boala Parkinson și tulburări de mișcare, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.