Ce este, de fapt, psihoterapia și cum ne ajută VIDEO

Mersul la psiholog a fost considerat multă vreme un subiect tabu în România și a generat foarte multe mituri legate de activitatea terapeuților. În realitate, psihoterapia nu este altceva decât interacțiunea cu un om, terapeutul, căruia îi spunem tot ceea ce avem pe suflet, fără a fi condiționați de ceva anume sau judecați pentru ceea ce exprimăm în timpul ședințelor.

„Psihoterapia este un proces care poate dura, nu este o soluție magică. Vorbim, ne descărcăm sufletul, vorbim despre ceea ce ne apasă într-un spațiu sigur și diferit. Se crează un spațiu de siguranță, încare nu ești judecat. Ești ascultat fără a se pune presiune pe tine sau a ți se da sfaturi” susține Raluca Ștefan, psiholog – psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Ceea ce este foarte imporant de știut este faptul că intreracțiunea cu psihologul și tot ce se discută în cabinet rămâne confidențial. Toate emoțiile, toate stările, toate mărturiile clienților rămân în interiorul cabinetului de psihoterapie.

„Terapia este confidențială, chair și în cazul minorilor. Părinților li se oferă feedback legat de tehnicile terapeutice, de progresul făcut în terapie. Oamenii astfel se deschid mult mai mult” mai spune Raluca Ștefan, psiholog – psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.