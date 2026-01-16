Ce este radioterapia stereotactică și care e marele său beneficiu VIDEO

Radioterapia stereotactică este o metodă de tratament oncologic care utilizează doze foarte precise și concentrate de radiații, direcționate exact către tumori, cu afectarea minimă a țesuturilor sănătoase din jur.

„Radioterapia stereotactică este o tehnică modernă de iradiere care ne permite să livrăm doze mari de radiații cu o precizie submilimetrică, astfel încât să reușim să protejăm foarte bine organele sănătoase din jurul tumorilor” spune dr. Alexandra Cristea, medic specialist radioterapie – Centrul Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Marele avantaj este că prin protejarea țesuturilor și organelor sănătoase din jurul tumorilor calitatea vieții pacientului se îmbunătățește, iar recuperarea post intervențională ar putea fi mai eficientă.

„Este un impact foarte mare asupra calității vieții pacientului, faptul că reușim să protejăm organele sănătoase” mai spune dr. Alexandra Cristea, medic specialist radioterapie – Centrul Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

