Stomatologia este una dintre profesiile medicale care permit absolvenților să aibă drept de liberă practică. Despre ce înseamnă să fii medic stomatolog în România a vorbit la Medika TV, prof. univ. dr. Mihai Juncar, chirurg maxilo-facial în cadrul Clinici MaxiloMED Oradea.

Ce înseamnă să fii medic stomatolog în România

Pentru absolvenții Facultății de Stomatologie, opțiunile după absolvire vizează fie începerea activității, fie continuarea formării profesionale prin susținerea examenului de Rezidențiat.

„Lucrurile sunt dificile pentru un tânăr absolvent din multe puncte de vedere. Haideți să ne uităm la un tânăr care tocmai a absolvit cei șase ani de medicină dentară. Practic, opțiunile lui sunt să lucreze ca medic dentist, să se prezinte la examenul de Rezidențiat, unde poate să-și înceapă pregătirea într-una din specialitățile din medicină dentară. Acestea sunt principalele opțiuni pe care le are„ spune prof. univ. dr. Mihai Juncar, chirurg maxilo-facial, clinica MaxiloMED, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Drept de liberă practică

Spre deosebire de absolvenții Facultății de Medicină, cei care urmează cursurile Facultății de Stomatologie au posibilitatea de a profesa, pentru că, la finalul cursurilor, aceștia dobândesc dreptul de liberă practică. Asta înseamnă că se pot angaja în cadrul unui cabinet stomatologic sau într-o clinică stomatologică.

„Spre deosebire de anii din urmă sau de medicină generală, absolventul Facultății de Stomatologie obține dreptul de liberă practică la finalizarea studiilor” mai spune prof. univ. dr. Mihai Juncar, chirurg maxilo-facial, clinica MaxiloMED, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.