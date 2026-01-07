Ce poți să faci pentru a evita urgențele stomatologice VIDEO

Chiar și când vorbim despre sănătatea orală este necesară prevenția. Nerespectarea regulilor de igienă dentară ne poate transforma într-un caz de urgență stomatologică. Ajunși într-o astfel de situație vom cheltui mai mulți bani, dar și timp, pentru a scăpa de durerile dentare.

„Din anumite situații, pacienții amână să vină la stomatolog și ajung în urgență. Este un moment destul de nefericit pentru că urgența înseamnă deja tratament complex” atrage atenția dr. Ramona Hîrbu, medic specialist în stomatologie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Pentru prevenție contează igiena dentară, făcută acasă așa cum medicii recomandă. De asemenea, într-o astfel de situație și alimentația contează. Totodată, medicii recomandă și controalele la dentist.

„În privința prevenției contează igiena pacientului acasă, igiena nutrițională și controalele la dentist” mai spune dr. Ramona Hîrbu, medic specialist în stomatologie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.