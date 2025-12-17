Ce se întâmplă atunci când călcăm greșit VIDEO

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Atunci când călcăm greșit apar multe probleme la nivelul gleznei. Recuperarea într-o astfel de situație depinde de gravitatea leizunii.

„Noi când călcăm greșit se rup ligamentele mai des. Leziunile de ligamente sunt parțiale sau totale” atrage atenția dr. Ahmad Alqadi, medic primar ortopedie și traumatologie sportivă, în cadrul OrthoCare Clinic, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika.

Recuperarea medicală a unui ligament rupt se face după perioada de imobilizare.

„Când se rup, în funcție de gradul leziunii, prima dată se imobilizează și după o perioadă de imobilizare se testează stabilitatea. Dacă este stabil se poate începe recuperarea medicală, iar dacă există instabilitate, atunci trebuie reconstruite ligamentele” mai spune dr. Ahmad Alqadi, medic primar ortopedie și traumatologie sportivă, în cadrul OrthoCare Clinic, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika.

Categorii: Știri, Video
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