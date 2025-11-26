Tocurile sunt preferate de femei pentru a le conferi mai multă atitudine și încredere în sine. Dar ce se întâmplă dacă porți pantofi cu toc prea înalt? Medicii atrag atenția că acest tip de încălțăminte poate agrava varicele.

Pantofii cu toc fac parte din garderoba oricărei femei. Purtați zi de zi, ei pot să le afecteze starea de sănătate. Dureri de picioare și chiar de spate pot să apară din cauza acestui tip de încălțăminte.

Ce se întâmplă dacă porți pantofi cu toc prea înalt

Pe lângă problemele cu spatele, pantofii cu toc prea înalt agravează problemele cauzate de varice, dar nu le provoacă.

„Cu siguranță, pantofii cu toc foarte înalt, purtați constant, zi de zi, pot agrava varicele nu determină însă apariția varicelor” spune dr. Cornelia Chidioșan, medic specialist chirurgie generală, Spitalul Euroclinic – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Un alt factor de risc în agravarea varicelor este fumatul. Totul din cauza faptului că are efecte negative asupra microcirculației.

„Fumatul nu determină apariția varicelor. Fumatul afectează microcirculația și creeză probleme din punctul acesta de vedere” explică dr. Cornelia Chidioșan, medic specialist chirurgie generală, Spitalul Euroclinic – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Varicele și sarcina

De asemenea, femeile însărcinate prezintă un risc mai mare de a dezvolta varice. Pe lângă presiunea din abdomen, hormonii din sarcină pot crește predispoziția spre această problemă medicală.

„Cu siguranță și sarcina poate să agraveze varicele. Totul din cauza hormonilor din sarcină. Când există și o predispoziție genetică, mai ales în ultimul trimestru de sarcină, apare o compresie importantă pe vasele din abdomen și se poate întâmpla” mai spune dr. Cornelia Chidioșan, medic specialist chirurgie generală, Spitalul Euroclinic – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.