Ce sunt gustările sănătoase și cum trebuie incluse în alimentație VIDEO

Gustările sunt acele momente dintre mesele principale pe care le putem lua pentru a reduce din senzația de foame și pentru a ne revigora organismul. Orice dietă recomandată de un specialist conține și o listă de alimente pe care le putem include în categoria „gustări”.

De cele mai multe ori, gustările trebuie porționate în cantități mici tocmai pentru a pregăti organismul pentru masa principală pe care urmează să o luăm. Gustările includ alimente precum fructe, iaurt degresat sau semințe sănătoase.

„Dacă vrem o gustare sănătoasă, putem folosi un iaurt și un fruct, sau un fruct și semințe. Putem folosi fistic, migdale sau nuci. Dar, să nu fie prăjite, sărate, să fie naturale” explică dr. Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Pentru a beneficia de informații corespunzătoare legate de modul în care gustările trebuie incluse în alimentație, este necesară o vizită la medicul specialist în nutriție și boli metabolice. Recomandarea este de a urma sfaturile unui specialist avizat și de a nu căuta rețete sau diete-minune pe internet. Aceste alternative nu sunt deloc sănătoase și vă pot da peste cap buna funcționare a organismului.