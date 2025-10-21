Centru de excelență în cadrul Ambulatoriului de Stomatologie al SUUB

O analiză a activității Ambulatoriului de Stomatologie al Spitalului Universitar de Urgență București arată că în ultimul an au beneficiat de consultații peste 15000 de persoane. Mai mult, unitatea medicală va beneficia de dotări de ultimă generație pentru a fi transformată în centru de excelență.

Ambulatoriul Stomatologic al Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) este echipat cu aparatură stomatologică modernă, furnizată de unul dintre liderii mondiali în domeniul tehnologiei medicale. În ultimul an, în Ambulatoriu au fost oferite aproape peste 10.000 de consultații copiilor și aproape 5.000 de consultații, adulților.

„ Spitalul Universitar de Urgență București face astăzi un pas important către viitorul medicinei dentare. Ambulatoriul Stomatologic este dotat cu aparatură de ultimă generație și devine astfel un spațiu unde performanța medicală se îmbină cu inovația. Ne dorim ca acest Ambulatoriu să devină un centru de excelență în stomatologie, un reper pentru sistemul public de sănătate din România” susține prof. dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul SUUB.