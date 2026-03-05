Centrul Integrat de Management al Obezității Timișoara, 1.000 de pacienți evaluați într-un an

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La un an de la începerea activității, Centrul Integrat de Management al Obezității, din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, a acordat îngrijiri medicale unui număr de peste 1000 de pacienți.

„Dintre aceștia, 751 de pacienți au beneficiat de tratament medicamentos anti-obezitate, iar 310 pacienți au beneficiat de un program structurat de optimizare a stilului de viață, bazat pe dietă și activitate fizică”, a precizat prof. univ. dr. Bogdan Timar, coordonatorul Centrului Integrat de Management al Obezității din Timișoara, potrivit publicației RoHealthReview.ro.

Consultațiile acordate pacienților au fost gratuite, pe baza biletului de trimitere de la medicii de familie.

„Rezultatele sunt semnificative: la cei 478 de pacienți care sunt în tratament de cel puțin 6 luni de zile s-a înregistrat un total de 3.273 kilograme pierdute, din care 2.827 de kilograme de grăsime corporală”, a subliniat prof. univ. dr. Bogdan Timar.

Cel mai complex caz tratat a fost cel al unui pacient de 39 de ani care cântărea 238 de kilograme.

„Tratamentul obezității necesită o abordare coordonată și multidisciplinară. Pacienții au nevoie de o echipă medicală care să lucreze împreună pentru a construi o strategie terapeutică eficientă. Rezultatele obținute în acest prim an de activitate arată că atunci când există coordonare și expertiză, putem produce schimbări reale în viața pacienților” a mai spus dr. Bogdan Timar.

Categorii: Exclusiv
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