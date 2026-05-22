Chirurgia robotică, revoluția în medicină de care unii pacienți se tem. Dr. Decebal Fodor: „Pacienții spun că nu se simt confortabili să fie operați de mașină”

Chirurgia robotică aduce multe beneficii pentru pacienți, dar și pentru medicii care utilizează robotul chirurgical. Totuși, pacienții, din lipsă de informații, consideră că aparatul acționează independent, iar asta le provoacă temeri. Ceea ce trebuie să știe oamenii este că robotul chirurgical este doar un aparat medical care este pus în funcțiune de medicul chirurg.

„Sunt oameni care-mi spun: „domnule doctor, aș prefera să nu fiu operat de robot, pentru că nu mă simt confortabil să mă opereze o mașinărie”. Și atunci le explic că fără chirurgul de la consolă, robotul este doar o mașinărie. Dacă nu suntem noi să-i mișcăm brațele, robotul nu face nimic. El nu are autonomie, nu ia decizii singuri. Nici măcar nu sugerează gesturi chirurgului” susține dr. Decebal Fodor, medic chirurg, Doctor în științe medicale – Spitalul Regina Maria Brașov, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Medicul Decebal Fodor explică faptul că un robot chirurgical ajută medicul în activitatea sa profesională.

„Robotul îi dă chirurgului îi dă o super putere. Ne permite să facem gesturi, să atingem un nivel pe care nici nu visam să-l atingem. Acum mașinăria asta ne permite să facem lucruri pe care în trecut nu le puteam face„, mai spune dr. Decebal Fodor, medic chirurg, Doctor în științe medicale – Spitalul Regina Maria Brașov, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.