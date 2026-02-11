Clădirea Spitalului Clinic Colțea, iluminată în roșu pentru a marca „Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112”

Clădirea Spitalului Clinic Colțea, monument istoric emblematic pentru București, a fost iluminată în roșu în această seară pentru a marca „Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112”. Se marchează astfel 22 de ani de la operaționalizarea sistemului 112 în România, pus în funcțiune la nivel național în anul 2005.

„ASSMB – Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, împreună cu Spitalul Clinic Colțea, s-au alăturat și în acest an inițiativei Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) de a marca această zi specială prin iluminarea în roșu a clădirii, alături de alte peste 140 de obiective din întreaga țară. Evenimentul a ajuns deja la a 5-a ediție” potrivit unui comunicat de presă.

Ziua Europeană a numărului 112 a fost stabilită în 2009 pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la acest număr care salvează vieți. Serviciul este disponibil gratuit, non-stop, în toate statele membre ale UE, precum și în Albania, Georgia, Republica Moldova, Islanda, Macedonia de Nord, Muntenegru, Liechtenstein, Norvegia, Serbia, Elveția, Turcia și Marea Britanie.

Cetățenii pot apela 112 pentru a contacta rapid serviciile de intervenție: Poliția, serviciile medicale de urgență și Pompierii.