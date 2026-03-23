Clever Group, între liderii audiențelor tv – Performanță notabilă la nivel național

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Clever Group își consolidează poziția pe piața media din România, bifând o performanță remarcabilă în clasamentele de audiență. Duminică, 22 martie, în intervalul 20:00–22:00, grupul a urcat pe locul III în topul audiențelor naționale pe grupuri media, potrivit datelor furnizate de Kantar Media.

Cu 3,18 puncte de rating, o cotă de piață de 9 % și peste 161.000 de telespectatori, rezultatul a fost înregistrat pe segmentul comercial esențial – publicul urban cu vârste între 25 și 59 de ani. Performanța vine într-un context extrem de competitiv, în care Clever Group s-a poziționat imediat după Pro Grup și Intact Grup, depășind jucători importanți precum Digi și Dogan.

Rezultatul reflectă impactul cumulat al televiziunilor din portofoliul Clever Group, monitorizate de Kantar Media: Prima TV, Cinemaraton, Prima Sport 1, Prima Sport 2, Prima Sport 3, Prima News și Nostalgia.

În același interval, Prima TV a ocupat locul IV în topul audiențelor măsurate de Kantar Media, cu 1,65 puncte de rating și o cotă de piață de 4,45 %, la nivel național, în rândul publicului cu vârste între 21 și 59 de ani. Postul din portofoliul Clever Group a înregistrat rezultate solide și pe targetul urban 25–59, cu 1,47 puncte de rating și 4,16 % cotă de piață.

Categorii: Maratoanele Medika TV
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