CMR: Medicii pot refuza pacienții agresivi

Noul Cod de Deontologie Medicală realizat de Colegiul Medicilor din România vine în sprijinul medicilor care sunt agresați, fizic sau verbal, de pacienți, aceștia având dreptul de a-i refuza la consultații.

Hotnews notează că noul Cod de Deontologie Medicală, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, prevede anumite situații în care medicii pot refuza să acorde îngrijiri medicale, în cazul în care sunt agresați fizic sau verbal de pacienți:

– dacă aceasta este de natură să îi afecteze independența profesională, imaginea sau nu este conformă cu exercitarea profesiei;

– dacă un pacient sau aparținătorii acestuia sunt agresivi verbal și/sau fizic;

– dacă pacientul manifestă o atitudine ostilă și/sau ireverențioasă față de medic;

– dacă i se solicită efectuarea unui act medical neconform cu valorile sale morale pe baza clauzei de conștiință, declarată anual în scris la Colegiul teritorial, recomandând pacientului adresarea către un alt medic

– dacă pacientul sau reprezentantul său legal solicită efectuarea de acte medicale ilicite sau contrare principiilor etice.

Medicii nu au însă voie să refuze acordarea de îngrijiri medicale dacă viața pacientului este pusă în pericol.

Cadrele medicale pot refuza un pacient nou „doar în situațiile în care capacitatea sa profesională este depășită, iar acest lucru ar afecta calitatea îngrijirii. Decizia trebuie să fie justificată medical și profesional, nu subiectiv sau arbitrar”, se mai arată în Codul de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România.